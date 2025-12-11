俳優の今井翼（44）が10日、自身のインスタグラムを更新。「#今井プー」とハッシュタグを付け、クリスマスの装いをした愛犬を紹介した。【写真】「ぬいぐるみかと思っちゃいました」赤いリボンを付けた今井翼の愛犬・プー23年8月の投稿で「新たな家族」として迎え、以降インスタではたびたびすこやかに成長する様子を伝えている今井。今回は「プーです。綺麗にしてもらいました素敵なクリスマスを」とコメントし、「Merry