エアバス航空機の大型部品12点を積んだコンテナ船が12月9日、ドイツから中国北部の天津港に接岸しました。これは1回当たりとしては天津に入った過去最大規模のエアバス大型部品となります。エアバスが2025年10月に天津で2本目のA320シリーズ航空機の組立ラインを稼働させたことで、海路で天津に輸送されるエアバスの大型部品が著しく増加しました。今回の大型部品の安全かつ効率的な荷役を確保するため、天津市の国境検査所は事前