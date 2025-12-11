NHKは11日、ロックバンド「backnumber」が大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」（後7・20）に出場すると発表した。2022年以来3年ぶり2回目。NHKのウインタースポーツテーマソング「どうしてもどうしても」とヒット曲「水平線」を披露する。backnumberは04年にボーカル＆ギターの清水依与吏を中心に群馬県で結成。11年のメジャーデビュー以降、「高嶺の花子さん」や「水平線」などヒット曲を連発。ヒットの基準とされるサブス