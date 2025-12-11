元十両の幕下・大辻（22）＝高田川部屋＝が11日、出身地の兵庫県加古川市で冬巡業に参加した。取組前の朝稽古では同じ二所ノ関一門の平幕・友風（31）＝中村部屋＝から胸を出してもらい、声援を浴びながらぶつかった。「いろんな人に声を掛けられた。頑張らないと、と思いました」。普段は平幕・玉鷲（41）＝片男波部屋＝の付け人を務める。ところがその鉄人は「変形性腰椎症、腰部神経根症」のため8日から冬巡業を離脱。雰囲