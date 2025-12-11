送検のため大津署を出る、端野和也容疑者を乗せた車両＝11日午後0時34分大津市の住宅の庭で10日夜、白骨化した2人の遺体が見つかり、滋賀県警は同日、死体遺棄の疑いで住人の無職端野和也容疑者（50）を逮捕、11日に送検した。遺体は死後数年が経過しているとみられ、県警は連絡の取れていない同居の両親の可能性があるとみて、身元の確認を進めている。逮捕容疑は、10日午後7時半ごろまでに、大津市の自宅庭に氏名や性別が不