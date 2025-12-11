みなさんこんにちは。囲碁棋士の塚田千春です。先日、大森らん二段と安田明夏初段と一緒に、「ヒカルの碁原画展」に行ってきました。ヒカルの碁は囲碁に一大ブームを巻き起こしたマンガですが、実は私はちゃんと読んだことがありませんでした。私が囲碁を始めた頃はヒカルの碁ブームのちょっと後で、碁会所に全巻そろっていたのをパラパラとめくって読み流すぐらい。ヒロインのあかりちゃん、かわいいなと思う程度でした。ア