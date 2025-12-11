アメリカでは2024年の1年間だけで、10件以上の長期未解決事件が解決した。そのきっかけとなったのがDNA捜査である。その流れは一気に加速している。38年前の殺人事件12月2日、アメリカ・コロラド州のダグラス群の警察が誇らしげに会見を開いた。40年近く未解決だった殺人事件の容疑者の身元が分かったのである。「科学の進歩とともに、我々の真実を解き明かす能力も確実に向上している」、保安官は胸を張った。ロンダ・マリー・フ