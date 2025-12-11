パドレスのダルビッシュ有投手の息子、ショウエイ・ダルビッシュ投手がカリフォルニア大学サンディエゴ校野球部に入団したことが9日、発表されました。エリック・ニューマンヘッドコーチは、「ショウエイはメジャーリーグの血筋を持つ選手として期待される鋭さと集中力を持っている。彼の速球、変化球、野球のIQは大きな可能性をもたらし、プログラムの中で成長していく姿を見るのが楽しみだ」と期待を見せます。日本時間4月10日の