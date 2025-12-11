「空白域は（09）〜（11）。ケチャップ数字はありません。12月なので、今年の出現回数を重視します。最少は（16）と（25）の4回ですが、直近10回で出現1回の（16）のほうを上位に評価。最有力（16）、次いで（25）です。8月15日から出ていない（31）も要注意でしょう」（ロト探偵・工藤氏）8億6000万円超のキャリーオーバーが発生中です！【ロト7 第656回 12/12（金） 予想数字】・01 08 10 15 16 25 34・02 06 11 13 16 22 25・