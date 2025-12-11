ÃæÆü¤Ï£±£±Æü¡¢£²£°£²£¶Ç¯¤Î¥Á¡¼¥à¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤¬¡Ö¥É¥é¤¢¤²¢¬¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£°æ¾å°ì¼ù´ÆÆÄ¡Ê£µ£´¡Ë¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡££²£µÇ¯¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ï¡Ö¤É¤é¥Ý¥¸£Ö£å£ò£ù£Ð£ï£ó£é£ô£é£ö£å£Ä£ò£á£ç£ï£î£ó¡×¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö?¤É¤é¥Ý¥¸?¤¬Éý¹­¤¤ÁØ¤Ø¤Þ¤º¤Þ¤º¤Î¿»Æ©ÎÏ¤À¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤â¥Ý¥Ã¥×¤Ê´¶¤¸¤Î¤ä¤µ¤·¤á¤Ê·Á¤Ç?¥É¥é¤¢¤²¢¬?¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£?¤¢¤²¢¬?¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡Ê£´°Ì¤À¤Ã¤¿¡Ë£²£°£²£µÇ¯¤è¤ê¤â¾å¤Ë¹Ô¤³¤¦¤¼¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¤È