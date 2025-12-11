【モデルプレス＝2025/12/11】“日本一のイケメン中学生”を決める「男子中学生ミスターコン2025」のファイナル審査が11月29日に都内で行われ、応募総数1万6000人の中から、愛知県出身の1年生・白坂洵葵（しらさか・じゅんき）くんが準グランプリを受賞。モデルプレスでは授賞式後の白坂くんを直撃し、受賞の心境や今後の夢について聞いた。【写真】SNSでも話題・今年の“日本一のイケメン中学生”候補13人集結◆白坂洵葵くん、準