【モデルプレス＝2025/12/11】2025年も数々の名作ドラマ・映画が誕生し、多くの視聴者が画面の前で恋に落ちた。本記事では、編集部が厳選した「今年のメロ男キャラ」5人をピックアップする。【写真】「セフ恋」人気女優＆俳優密着のベッドシーン◆リアルすぎて沼「セフ恋」聡（金子大地）恋愛バラエティ番組「セフレと恋人の境界線」（Prime Video）内の短編映画「恋人になれたら」に登場するのが、ウェブデザイナー・松山聡（金子