子猫が『1歳を迎えるまで』にすべきこと6つ 猫の出産ラッシュは年に2回。春と秋に訪れます。特に秋生まれの猫を取り巻く環境は過酷であり、厳しい冬を乗り越えられずに命を落としてしまうことも珍しくありません。そんな中、もしも母猫とはぐれてしまった子猫に遭遇したら…？ その時は必死で保護したものの、詝無事に育つだろうか詝という不安が付きまとうでしょう。そんな飼い主さんのために今回は、『1歳