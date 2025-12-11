まるで「自分の心が見透かされているのではないか」と思うような言葉をかけられた経験はありませんか。悩んでいる時、その悩みにぴったりの言葉をかけられると、心が軽くなりますよね。今回は、筆者の友人のK美が体験した、心温まる母とのエピソードをお届けします。 久々の帰省 K美は30代前半。田舎から上京し、都心で一人暮らしをしながら仕事に打ち込み、年に数回だけ実家に帰省します。この日も、特に理由はないけれ