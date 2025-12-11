森永乳業の紅茶ブランド・リプトンから、味わいの異なる「とちあいか」と「とちおとめ」の2種類のいちご果汁を使用したミルクティー「リプトン Wいちごミルクティー」が2025年12月9日から期間限定で登場しました。いちごの甘みと酸味がミルクティーにマッチするよう絶妙なバランスに仕上げたドリンクとのことなので、実際に飲んでみました。「リプトンＷいちごミルクティー」12月9日（火）より全国（沖縄除く）にて期間限定発売