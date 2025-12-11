12月11日、高知市の自由民権記念館で子どもたちがクリスマスツリーを飾りつけ、歌と踊りを披露しました。高知市の自由民権記念館ではじめてのクリスマスイベントが開かれ、筆山保育園の園児30人が参加しました。子どもたちはクリスマスツリーを飾りつけたあと地域の人や記念館の職員を前に歌と踊りを披露しました。Qサンタさんになにをお願いする？■園児「おもちゃ」Q何のおもちゃ？■園児「悩みゆう」Qクリスマスは