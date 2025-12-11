年末の交通安全運動に合わせ、高知市で園児たちが信号の色にちなんだ3色のもちをドライバーに配って安全運転を呼びかけました。■園児「よいしょ～」高知南警察署では毎年この時期に、信号の色にちなんだ赤・黄・青の3色のもちを作り、ドライバーに配っていて約20年続く恒例行事です。12月11日は潮江双葉園の園児約30人が警察官などと協力して、県内でとれたもち米30キロ約150パック分の餅をつき、丸めて仕上げ