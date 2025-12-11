土佐勤王党の盟主・武市半平太の書や絵画などを集めた企画展が、高知県立歴史民俗資料館で開かれています。幕末の志士・武市半平太は土佐勤王党の盟主として活躍した一方、「瑞山」などの雅号で当時流行りの美人画、山水画や漢詩を書いた書なども残しました。県立歴史民俗資料館では県内の個人が所有し、初めて公開となる武市半平太の書や絵画のほかゆかりの品々など110点を展示しています。切腹するまでの約2年の間、獄中生活を送