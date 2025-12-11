過去最多、9人が立候補した静岡･伊東市長選の投票が、今度の日曜日14日に迫っています。夏以降、停滞する市政に地元の高校生たちも危機感を感じ、行動を起こしています。今週14日に投票が行われる伊東市長選挙。選挙戦も後半戦に入り、9人の立候補者の舌戦が続いています。今週8日･月曜日から期日前投票が始まっていますが。10日までに投票した人は7千500人を超え、前回選と比べると3割以上増えているということです。市民の関心も