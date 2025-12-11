ALTWELLが、精神科訪問看護事業などを展開する株式会社Amu.あむ株式会社の全株式を取得する株式譲渡契約を締結。東京東部・千葉エリアを中心に介護サービスを行ってきた株式会社ALTWELLが、東京西部エリアへの拠点拡大と医療・介護の連携強化を目指し、新たな体制構築を進めます。 ALTWELL「Amu.あむ 株式譲受」 譲受企業：株式会社ALTWELL譲渡企業：株式会社LITALICO対象企業：Amu.あむ株式会社契約締結日：未公表