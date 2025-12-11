ＪＲＡは１２月１１日、令和８年度の新規調教師試験の合格者を発表した。現役ジョッキーの和田竜二騎手＝栗東・フリー＝、藤岡佑介騎手＝栗東・フリー＝ら計４人が合格し、東西トレセンで記者会見が行われた。真っすぐ前を見つめ、和田竜二騎手は誠実に言葉を紡いだ。師匠の岩元市三元調教師に憧れ、目指した調教師への道を切り開いた。「ホッとしました。（受験も）３回目になりますし、これが最後くらいの気持ちで受けました