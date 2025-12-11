高度情報科学技術研究機構（RIST）が、スーパーコンピュータ「富岳」の成果と未来を語るイベント「第5回スーパーコンピュータ『富岳』シンポジウム 富岳百景」を2025年12月25日にオンラインで開催。共用開始から4年が経過し、様々な分野で革新的な成果を生み出し続ける「富岳」の現在地と、これからの科学技術の可能性を一般の方にも分かりやすく伝えるシンポジウムです。 高度情報科学技術研究機構「第5回スーパーコンピュー