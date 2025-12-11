韓国の男性グループ・ＷＩＮＮＥＲの元メンバーで歌手のナム・テヒョン（３１）が、道路交通法違反（飲酒運転）などの罪で起訴された初公判が行われたと１１日、現地メディアのＮｅｗｓ１などが報じた。ナム氏は、覚醒剤使用容疑の執行猶予期間中である４月２７日午前４時ごろ、一山（イルサン）方面・銅雀（ドンジャク）大橋付近を飲酒状態で運転し、先行車両を追い越そうとしたところ中央分離帯に衝突、単独事故を起こしたと