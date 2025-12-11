群馬県警高崎署は１０日、前橋市の無職女（３８）を道路交通法違反（酒酔い運転）の疑いで現行犯逮捕した。発表によると、女は同日午後２時１０分頃、群馬県高崎市台町の同署前の市道交差点で酒に酔った状態で軽乗用車を運転した疑い。「酒は飲んでいない」と容疑を否認している。同署の敷地に入り、壁に衝突する事故を起こした。同署に向かっていたと話しているという。