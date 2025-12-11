12日(金)は、東日本から北日本の上空にかなり強い寒気が入る見込みです。西高東低の冬型の気圧配置になり、北陸より北の日本海側を中心に雪の降る天気になるでしょう。東北北部では大雪のところもありそうです。12日午前9時の予想天気図です。低気圧がオホーツク海へと抜け、西高東低の冬型の気圧配置になっています。日本海では、東部で等圧線の間隔が小さく北陸より北の日本海側では風も強まりそうです。11日から12日の雪・雨と