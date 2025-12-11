ロバーツ監督はディアスを「ブルペンに安定をもたらす」と評した(C)Getty Images現地時間12月9日に、ドジャースがメッツからFAとなっていたエドウィン・ディアスと契約合意に達したという衝撃の報道が出た。複数の米メディアによると、契約内容は3年総額6900万ドル（約107億円）だ。【写真】大谷翔平とディアスの愛息2人を交えた笑顔の3ショットを見るディアスは今季も62登板で28セーブ、防御率1.63をマーク。MLB屈指の守護神