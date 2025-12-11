22年ホープフルSを制したドゥラエレーデ（牡5＝池添、父ドゥラメンテ）が11日付でJRA競走馬登録を抹消された。今後は種牡馬入りする予定。けい養先は未定となっている。チャンピオンズCは23、24年と2年連続で9番人気3着と力走した。ドバイや韓国にも遠征し、通算23戦2勝、獲得賞金は2億8330万8200円。6日の鳴尾記念14着がラストランになった。