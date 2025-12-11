契約更改を終え、取材に応じる広島・会沢＝11日、マツダスタジアム広島の会沢が11日、減額制限（1億円以下は25％）を超える3千万円減の年俸5千万円で契約を更改した。今季は出場24試合にとどまり「試合に出ていないから仕方ない」と話した。来季が20年目となる37歳のベテラン捕手は「チームが困った時にいく使われ方なので、その準備をしたい。球団からはプレー以外でも期待していると言われた。それも頭に入れてやっていきた