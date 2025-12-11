広島県などで養殖のカキが大量死している問題を巡り、鈴木憲和農相は11日、事業者支援の政策パッケージを発表した。当面の資金繰りや雇用維持の支援が柱。原因究明を進め、海洋環境の変化に対応した養殖業を推進する。被害を受けた養殖業者を対象に、600万円または年間経営費の半分を限度に融資する。地元自治体が被害認定すれば、5年間は実質無利子。加工や流通など、関連事業者の資金繰り支援も実施する。瀬戸内海のカキ養