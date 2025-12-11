フリーアナウンサーの神田愛花（45）が11日、都内で「藻活（もかつ）〓（○の中にR）プロジェクト」発表会の司会を務めた。食物繊維やミネラルが豊富な「藻」を楽しく日々の生活に取り入れ、魅力を伝えるためのプロジェクト。フジッコ株式会社、クロレラ工業株式会社、株式会社ユーグレナなど多業種11社が共同で立ち上げた。発表会では、日常生活に藻類を取り入れる方法や健康効果についてのトークを実施。藻を使った菓子も流通し