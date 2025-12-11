メ～テレ（名古屋テレビ） 車に乗る人なら気になるガソリン価格。高値の要因のひとつだった税金が間もなく廃止されます。値下げの動きはどうなっているのでしょうか。 名古屋市中区のタカラ石油。レギュラーガソリンは148円と表示されていますが…。 「今ガソリン価格の掲示板の操作が行われています。145円に代わりました。3円安くなりました」（アナウンサー） 11日も、多くの客が給油に訪れていまし