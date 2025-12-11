日本紅茶協会はこのほど、「2025年紅茶業界10大ニュース」を選定のうえ、発表した。内容は次の通り。〈1〉2024年世界の紅茶生産量は約352万トンと微減(2025年12月現在)主要産地の2025年生産(1-9月累計)実績は、インド前年同期比105.7%、スリランカ101.5%、ケニア89.2%(1-8月)。総生産量は前年を上回る見通し。〈2〉旺盛な需要を反映し紅茶輸入量が増加国内は旺盛な需要の高まりを反映し、輸入量(直近1-9月)は増加傾向(個包装は前年