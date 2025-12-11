岡山市役所 岡山市で、12月10日、1歳男児と30代男性がはしかに感染していることが分かりました。 市によりますと、1歳男児は12月1日に発熱し、同4日に発疹が出たということです。6日に市内の病院を受診して入院。はしかの疑いで、病院が市保健所に届け出ました。検査の結果、10日に、陽性と確認されました。 また、接触者調査の過程で、男児の家族の30代男性が、男児の発症以前に発熱などしていたことが分かり、検査を行