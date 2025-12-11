米国のドナルド・トランプ大統領は9日（現地時間）、不法移民対策の成果を強調する演説の中で、米国より強固な国境を持つ国の例として北朝鮮を挙げ、物議を醸している。トランプ氏はこの日、ペンシルベニア州マウント・ポコノで演説し、「いま米国は史上最も堅固な国境を持っている」「世界でも最も強力な国境の一つを保有している」と主張。バイデン前政権期に大量の不法移民が流入したとし、自身が国境警備を強化して状況を改善