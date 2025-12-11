１１日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比２７．１８ポイント（０．７０％）安の３８７３．３２ポイントと３日続落した。前日までの軟調地合いを継ぐ流れ。中国経済の先行き不透明感が引き続き重しとなっている。これまでに報告された月次経済統計では、内需の弱さを示唆する内容が多い。また、週明け１５日に１１月の小売売上高や鉱工業生産など、金融統計も１５日までに発表されることも気がかりだ。内