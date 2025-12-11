アニメ『鬼滅の刃』のクリスマス限定デザインのプリントケーキが現在、プリロール公式サイトにて予約受付中。売れ筋ランキングも発表されており、3位まで公開された。【写真】目が怖い！猗窩座や童磨の『鬼滅の刃』公式クリスマスケーキプリロールの商品は全て公式ライセンス商品で、版権契約を交わしており、今回のケーキは選べる豊富なXmasデザインが全16種。たっぷりの甘酸っぱいイチゴが入ったケーキは、購入時に「ホイ