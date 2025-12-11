来年１月２、３日に行われる第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝読売新聞社共催）に出場する青学大の壮行会が１１日、東京都渋谷区の青山キャンパスで行われた。１０日に発表されたチームエントリーの１６選手のうち、１３人とともに登場した原晋監督は今大会の作戦名「輝け大作戦」を掲げ、「必ず我々は大手町に一番星で帰ってきます」と力強く宣言した。青学大は第１００回大会から２連覇中。今季は出雲駅伝