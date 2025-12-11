演歌歌手の吉幾三（73）とスタッフが運営する公式Xが11日更新され、なりすましアカウントによる詐欺に注意喚起を行った。公式Xでは「注意喚起」とし「吉幾三は個人でSNSを行っておりません」と説明。「X、インスタ、YouTubeは事務所スタッフと私が管理しております」とした上で「本人だと思い、メッセージをやり取りされている方々から次々連絡が来ております」と現状を明かした。「詐欺被害の報告も入っております」と被