◇WTT ファイナルズ香港（日本時間10日〜14日）卓球の年間王者を決めるWTTファイナルズ香港が開幕し、11日女子1回戦から伊藤美誠選手(世界ランク8位)と長粼美柚選手(同15位)が対決しました。片方の山に日本選手が6人中5人固まったことで序盤で日本人対決が。同日に行われた大藤沙月選手と橋本帆乃香選手の対戦は大藤選手が4-0でストレート勝利を飾っています。第1ゲームからし烈な戦いが繰り広げられます。伊藤選手がポイン