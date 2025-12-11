黒竜江省ハルビン市の松花江畔で7日、第6回ハルビン採氷フェスティバルが開幕した。初めて採氷した氷を「氷の親方」の指揮の下、採氷作業員が運ぶ採氷セレモニーや民族体験イベントなどが行われ、多くの市民や観光客が参加した。これにより、「氷の都」と呼ばれるハルビンの採氷シーズンが始まった。採氷作業員が松花江から切り出した質の良い氷は、世界最大の氷雪テーマパークである「ハルビン氷雪大世界」などに次々と輸送され、