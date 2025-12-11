秋田地方気象台は「大雨と雷および突風に関する秋田県気象情報」を午後4時25分に発表しました。県内では前線や暖かく湿った空気の影響で大雨となっているところがあります。11日夜遅くにかけて、土砂災害に警戒が必要です。また、低い土地の浸水や河川の増水、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうにも注意してください。11日夜には低気圧が千島近海に進み、寒冷前線が東北地方を通過する見通しです。このため、秋田県では断続的に