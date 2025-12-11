陝西省文物局はこのほど、中国北部の榆林地区で行われた秦直道（秦の始皇帝が2200年ほど前に作った世界最古の高速道路遺跡）の考古学的調査で、新たに長さ約13キロメートルの秦直道遺跡を発見したと明らかにしました。この秦直道が通る地域の地形は、黄土の溝壑（こうがく）と峁梁（ぼうりょう）（中国の黄土高原に見られる独特な地形で谷やU字型の深い溝、山や丘のような細長い高地）が主体で、砂地も散在しています