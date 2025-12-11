「自転車はクルマの仲間」再徹底へ 警察庁が「新ガイドライン」公表！警察庁は2025年12月11日、「自転車の交通安全教育ガイドライン」を公表しました。自転車事故の割合が増加傾向にある中、これまで曖昧だった「誰に、いつ、何を教えるべきか」が明確化されています。【画像】これは知るべき！ 自転車ルールを画像で見る！（30枚以上）2026年4月に迫る「青切符」導入を見据え、自転車利用者が知っておくべきポイントを解説