広島からヤクルトに移籍する大道は2023年に48試合に登板今月9日に行われた第4回現役ドラフトで、ヤクルトは広島の大道温貴投手を獲得した。ヤクルトは昨年も広島から指名した矢崎拓也投手が今季45試合登板など活躍したことから、ファンの間では「矢崎くんルートだ」などと覚醒の再現を期待する声があがっている。2020年ドラフト3位で八戸学院大から広島に入団した大道は力強いストレートと、切れ味鋭いスライダーで勝負する本