周知の通り、北中米ワールドカップの組合けが決定した。日本はグループFに入り、オランダ、チュニジア、３月に欧州予選プレーオフを戦うウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニアの１チームと同組となった。米大手メディア『ESPN』はF組における注目対決として、日本代表の上田綺世とオランダ代表フィルジル・ファン・ダイクのマッチアップをチョイスしている。オランダのフェイエノールトでリーグ戦18ゴールと大活