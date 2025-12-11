静岡市は12月11日、虚偽の申請で不正に障害福祉サービス事業所の指定を受けたとして、障害者総合支援法に基づき、静岡市駿河区の事業者の指定を取り消す処分を行いました。 取消処分を受けたのは、静岡市駿河区手越原にある事業者です。 静岡市によりますと、同社は2025年7月1日に、静岡市から障害福祉サービス事業者の指定を受け、就労継続支援B型事業所を運営していました。 しかし、指定申請書の作成の際、事業