北海道北広島市で2025年12月11日、作業事故が発生し50代の男性が死亡しました。作業事故があったのは、北広島市南の里の「ホクリヨウ札幌農場」です。12月11日午前10時すぎ、同僚から「50代の男性が作業中にコンベアに右足を挟まれた」と消防へ通報がありました。男性は、意識がもうろうとした状態で病院に搬送され、その後、死亡が確認されました。警察によりますと、男性はとりのフンを屋外に搬出する作業をしていて、なんらかの