女子ゴルフの渋野日向子選手が10日、自身のインスタグラムを更新。2025年シーズンを終え、感謝の言葉を投稿しました。渋野選手は「2025season少し遅めに終了しました。今年は不甲斐ない結果ばかりにも関わらず、たくさんのご声援本当にありがとうございました。ずっと近くでサポートしてくれているぴなこーんマネジャー、ZONEのマネジャーさん、どんな時でも担いでくださるキャディーさん、どんな身体も万全の状態にしてくださった