タレントのなすびが１０日（日本時間１１日）、自身のＳＮＳを更新。「日本代表女子のチームＹｏｓｈｉｍｕｒａ・フォルティウスさん、ノルウェーとの再戦の決定戦を制し、オリンピック出場権を見事に勝ち取りました＼（＾ｏ＾）／最高の瞬間を味わえました！お目出度う御座います！！」などと記し、カナダで行われていたカーリングのミラノ・コルティナ五輪世界最終予選を勝ち抜き、見事に五輪出場権を獲得した女子日本代表のフ