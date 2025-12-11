全国大学アメリカンフットボール選手権決勝「甲子園ボウル」（１４日・甲子園球場）で対戦する関学大と立命大が１１日、同球場で練習を一部公開し、監督や主力選手が記者会見を行った。甲子園ボウル２連覇が懸かる立命大の今田甚太郎主将（４年）は「先週末に合宿も行ってチームの調子は上がってきた。いい緊張感で迎えられる」と手応えを口にした。雨の中で行われたリーグ戦の関学大戦（１１月９日）は３−２４で敗れた。今